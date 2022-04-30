За два пандемийных года количество стихийных свалок в России выросло на треть

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30 апреля 2022, 16:25

Фото: pixabay.com

По данным аналитической службы «finexpertiza» в 2021 году количество несанкционированных свалок отходов в России увеличилось на 9,1%, или на 1,33 тыс. объектов, а за два коронакризисных года - почти на треть.

Не смотря на генеральную уборку страны Росприроднадзор продолжает фиксировать появление новых мест стихийного складирования мусора. За 2021 год в двух третях субъектов РФ (56 из 85) неконтролируемых свалок стало больше.

Особенно существенный прирост был зафиксирован в Томской области (за 2021 год количество свалок увеличилось на 314), Пермском крае (+180), Кировской области (+172), Забайкальском крае (+143), Амурской области (+134), Свердловской области (+132), Оренбургской области (+131), Хабаровском крае (+104) Краснодарском крае (+83) и Астраханской области (+83).

По абсолютному количеству несанкционированных свалок лидируют Башкортостан (1822), Челябинская область (1038), Бурятия (906), Ленинградская область (833), Забайкальский край (813), Оренбургская область (778), Пермский край (671), Астраханская область (525), Самарская область (518) и Нижегородская область (495). На эти десять регионов пришлось более половины от всего числа незаконных мусорных свалок.

Ответственность за организацию незаконных свалок несут собственники участков, на которых они были обнаружены.

На конец 2019 года в России было зафиксировано 12,25 тыс. неубранных свалок. За 2020 год было выявлено еще 13,27 тыс., при этом ликвидировано 12,12 тыс. В результате за первый год пандемии количество мусорных свалок выросло на 18,5%, или на 2,27 тыс. объектов.