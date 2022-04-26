Амурские тигры нуждаются в помощи

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26 апреля 2022, 15:26

Фото: pixabay.com

По обновленным данным Росприроднадзора, в лесах Амурской области, а также в Хабаровском и Приморском краях тигров насчитали около 550 особей.

К сожалению, только в 2021 году сотрудники ведомства зафиксировали гибель 16 особей, в том числе тигрят, пять из которых произошли по вине человека. Другие умерли из-за недоедания, переохлаждения или полученных ранее травм. Ещё 23 тиграм в прошлом году потребовались срочная помощь и реабилитация, пишет в своем ТК глава ведомства Светлана Радионова.



Основная причина бедственного положения хищников — недостаток пищи. Именно голод толкает зверей на опасные вылазки в населённые пункты. Ведь основу рациона тигра составляют дикие кабаны. Однако, как было установлено, только за период с 2019 по 2021 годы их популяция сократилась вдвое. Выяснилось, что им тоже не хватает питания — кедровых орехов.

Анализ показал, что только в 2021 году были выданы заключения на вывоз 10 млн 739 тыс. 876 кг орехов из мест естественного обитания кабана и амурского тигра. Зачастую в предоставляемых в Росприроднадзор проектах освоения лесов указывается полное изъятие урожая ореха без учёта необходимости оставлять питание для животных. Сбор урожая должен учитывать естественную потребность животных в пище.