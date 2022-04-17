Тропические леса Амазонки в Бразилии достигли нового рекорда обезлесения

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17 апреля 2022, 12:48

Фото: pixabay.com

Доля тропических лесов Амазонки, пострадавшая от обезлесения в первые три месяца 2022 года, была самой высокой из когда-либо зарегистрированных, согласно новому докладу Национального института космических исследований Бразилии (INPE).

Согласно опубликованному отчету INPE, в период с января по март этого года было вырублено 941,34 квадратных километра леса. Это самая большая площадь, зарегистрированная с тех пор, как институт начал мониторинг темпов обезлесения в 2016 году, сообщает CNN.

Исследователи наблюдали увеличение на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было очищено 573,29 квадратных километров.

Уничтожение крупнейших в мире тропических лесов резко возросло с тех пор, как президент Жаир Болсонару вступил в должность в 2019 году, и ослабил защиту окружающей среды, утверждая, что они препятствуют экономическому развитию, которое может сократить бедность в регионе Амазонки.

Некоторые ученые прогнозируют, что вырубка лесов будет продолжать расти в преддверии октябрьских президентских выборов в Бразилии, как и в преддверии последних трех выборов.