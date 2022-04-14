Черногория и Албания являются крупнейшими загрязнителями пластиком Адриатического моря

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14 апреля 2022, 14:47

Фото: pixabay.com

Черногория с Албанией, являются крупнейшим источником загрязнения Адриатического моря пластиком, где 89 % отходов в море поступает с суши, сообщает издание «Rtcg.me».

На семинаре, организованном инструментом технической помощи и обмена информацией Европейской комиссии-Тайе МИД и муниципалитетом Будвы, присутствовали представители государственных учреждений, местных органов власти, местных государственных предприятий и неправительственных (НПО) секторов, участвующих в области управления отходами.

В этом году Черногория планирует принять новый план управления отходами и создать надзорный орган, который будет осуществлять надзор за обработкой отходов в соответствии с установленным законодательством.

Сладьяна Гвозденович Николич из Института морской биологии указала на тревожные данные о степени загрязнения микропластиком, полученные исследовательским институтом в сотрудничестве с коллегами из Италии, Албании и Хорватии через фонды и инструменты ЕС.

По ее мнению, одной из ключевых проблем Черногории является отсутствие переработки и отсутствие качественной политики по стимулированию переработки.

В заявлении говорится, что по приглашению Комитета регионов Европейская комиссия 2018 г. запустила пилотную схему технической помощи и обмена информацией (ТАЙЭ МИД) для поддержки местных властей в Албании, Боснии и Герцеговине и Сербии.

С прошлого года поддержка тай-МИД была распространена на все страны Западных Балкан.

«Экономический и инвестиционный план для Западных Балкан будет мобилизовать до девяти миллиардов евро из фондов ЕС для инвестиций в таких областях, как транспорт, энергетика, зеленый и цифровой переход», - сказали в информационном центре ЕС.