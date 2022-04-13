На Марсе происходят полярные сияния, и космический корабль ОАЭ запечатлел их

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13 апреля 2022, 16:01

Фото: Миссия Эмирейтс на Марс, The New York Times

Орбитальный аппарат Hope, построенный Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), с новыми техническими возможностями смог улучшить обзор ночных огней Красной планеты, пишет «The New York Times».

Когда шквал заряженных протонов и электронов извергается от Солнца в нашу сторону, магнитное поле Земли ловко заворачивает их вокруг планеты. Этот буфет генерирует мерцающие, светящиеся занавесы цвета, известные как северное сияние в полярных регионах Северного полушария и северное сияние на юге.

То же самое происходит и на Марсе. Но там не только северное сияние и южное сияние, но и экваториальное сияние, среднеширотное сияние, восточное сияние, западное сияние — по всей планете.

Аппарат Hope, запущенный ОАЭ и вращающийся вокруг Красной планеты с февраля, сделал уникальные снимки этих танцующих атмосферных огней, известных как дискретные полярные сияния. Представители миссии опубликовали эти фотографии.

«Это позволит открыть новые двери для изучения, когда дело доходит до марсианской атмосферы, — сказал Хесса аль-Матруши, научный руководитель первой межпланетной миссии ОАЭ, — и как она взаимодействует с солнечной активностью».

Свечения на Марсе находятся не только в верхней и нижней части планеты, потому что магнитное поле вокруг планеты в значительной степени вымерло по мере охлаждения расплавленного железа в недрах. Но части коры Марса, которые затвердели несколько миллиардов лет назад, когда у Марса было глобальное магнитное поле, сохраняют часть этого магнетизма.

«Они очень неоднородны и неравномерно распределены», — сказал Джастин Дейган, заместитель научного руководителя.

В то время как магнитное поле Земли похоже на один большой стержневой магнит, на Марсе «это больше похоже на то, как вы взяли мешок магнитов и сбросили их в кору планеты», — сказал доктор Дейган, исследователь из Лаборатории атмосферной и космической физики Университета Колорадо, которая сотрудничает с ОАЭ в миссии. «И все они направлены по-разному. И у них разные сильные стороны».

Несвязанные магнитные поля действуют как линзы, чтобы направлять частицы солнечного ветра в разные части марсианской атмосферы, но затем они ударяются об атомы и молекулы в верхних слоях атмосферы, генерируя свечение полярных сияний.

Фото: Три изображения, полученные ультрафиолетовым спектрометром Emirates Mars Ultraviolet Spectrometer в апреле и мае, показывают высокоструктурированное дискретное сияние, выделяющееся на фоне темного ночного диска Марса. Миссия Эмирейтс на Марс