Экологические итоги недели: Ученые обнаружили микропластик в легких человека, 99% жителей планеты дышат загрязненным воздухом

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

11 апреля 2022, 12:50 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

На минувшей неделе Всемирная Организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала доклад о загрязнении воздуха, согласно которому 99% населения нашей планеты дышат загрязненным воздухом, что отрицательно сказывается на здоровье. Ученые из Медицинской школы Халла-Йорка, исследуя легкие человека, обнаружили в них частицы микропластика. Причем как в верхней части легкого, средней, так и в нижней, что стало неожиданным неприятным открытием. Из приятных новостей: в нацпарке на Байкале, в урочище Малышкино, создадут первую в России зону для фотоохоты. Сейчас идет активное обустройство мест для любителей фотографии и просто наблюдателей за дикой природой.



Передовые исследования, проведенные командой из Университета Халла и Медицинской школы Халла-Йорка, говорят, что вдыхание микропластика влияет на здоровье дыхательных путей. Пластиковые частицы нашли глубоко в лёгких человека – их удалось обнаружить у пациентов во время хирургических операций. Исследование обнаружило 39 частиц микропластика в 11 из 13 протестированных образцах легочной ткани - значительно выше, чем любые предыдущие лабораторные тесты.



«Эти данные обеспечивают важный прогресс в области загрязнения воздуха, микропластика и здоровья человека. Это также показывает, что они находятся в нижних частях легких. Легкие дыхательные пути очень узкие, поэтому никто не думал, что они могут туда попасть, но они явно есть», - говорит Лаура Садофски, ведущий автор статьи.



Всего идентифицировали 12 видов пластика: те, которые используются в упаковках, бутылках и одежде. Больше всего его было именно в нижних отделах лёгких.



Ранее ученые уже находили частицы микропластика в крови человека и желудочно-кишечном тракте. Беспокойство, что загрязнение пластиком приведет к болезням, все более нарастает.



Почти все жители планеты (99%) дышат воздухом, который загрязнен сверх установленных Всемирной Организацией здравоохранения (ВОЗ) допустимых норм качества, которые несут угрозу их здоровью, - говорится в новом докладе ведомства. В докладе впервые отражены наземные измерения среднегодовых концентраций диоксида азота (NO2) – широко распространенного загрязнителя городской среды и прекурсора твердых частиц и озона. Также были включены результаты измерений содержания твердых частиц с диаметром, равным или меньшим 10 мкм (PM10) или 2,5 мкм (диаметр частиц от 2.5 микрометра и меньше). Источником загрязнителей из обеих этих групп является в основном антропогенная деятельность, связанная со сжиганием ископаемого топлива.



Твердые частицы, особенно PM2,5, способны глубоко проникать в легкие и попадать в кровеносную систему, вызывая сердечно-сосудистые, цереброваскулярные (инсульт) и респираторные последствия. Появляются доказательства того, что твердые частицы воздействуют также на ряд других органов и вызывают другие заболевания. NO2 становится причиной респираторных заболеваний, в частности астмы, что приводит к симптомам поражения дыхательных путей (таким как кашель, хрипение или затруднение дыхания), к госпитализации и обращению в отделения неотложной помощи.

Согласно обновлённым данным, самое низкое качество воздуха наблюдается в регионах Восточного Средиземноморья, Юго-Восточной Азии и в Африке. Стабильно высокий уровень PM10 выявлен в Индии, а PM2,5 – в Китае.



Согласно оценкам ВОЗ, более 13 миллионов смертей в мире ежегодно происходят по предотвратимым экологическим причинам.

В нацпарке на Байкале создают первую в России зону для фотоохоты. Возможно, уже этой осенью новая фотозона начнет принимать фотографов и туристов. В урочище Малышкино из домиков-засидок они смогут снимать диких животных или просто наблюдать за ними. А чтобы лесные обитатели задерживались в этой местности и гарантированно попадали в поле зрения людей, специалисты по охране природы следят за кормовой базой, налаживают «дружбу» со зверями и аккуратно приучают их не пугаться человека.



Место выбрали всего в 60 км от Иркутска, откуда многие туристы начинают свое путешествие на Байкал. Там водятся медведи, волки, изюбры, кабаны, косули, выдры, соболи, так что любителям дикой природы будет на кого посмотреть. Сейчас задача специалистов — на территории лесничества удержать животных, сделать так, чтобы они там оставались и, чувствуя или заметив человека, не пугались его или, например, звуков снегоходов.



