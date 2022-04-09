Согласно новому докладу ВОЗ: 99% жителей планеты дышат загрязненным воздухом

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9 апреля 2022, 15:44

Фото: pixabay.com

В настоящее время мониторинг качества воздуха ведется в рекордных масштабах – более чем в 6000 городов, находящихся в 117 странах, однако их население продолжает дышать воздухом с повышенным содержанием мелких твердых частиц и диоксида азота, причем наибольшему воздействию такого рода подвергаются жители стран с низким или средним уровнем дохода.

«Почти все жители планеты (99%) дышат воздухом, который загрязнен сверх установленных Всемирной Организацией здравоохранения (ВОЗ) допустимых норм качества и которые несут угрозу их здоровью», - говорится в новом докладе.

В докладе впервые отражены наземные измерения среднегодовых концентраций диоксида азота (NO2) – широко распространенного загрязнителя городской среды и прекурсора твердых частиц и озона. Также были включены результаты измерений содержания твердых частиц с диаметром, равным или меньшим 10 мкм (PM10) или 2,5 мкм (диаметр частиц от 2.5 микрометра и меньше). Источником загрязнителей из обеих этих групп является в основном антропогенная деятельность, связанная со сжиганием ископаемого топлива.

Твердые частицы, особенно PM2,5, способны глубоко проникать в легкие и попадать в кровеносную систему, вызывая сердечно-сосудистые, цереброваскулярные (инсульт) и респираторные последствия. Появляются доказательства того, что твердые частицы воздействуют также на ряд других органов и вызывают другие заболевания.

NO2 становится причиной респираторных заболеваний, в частности астмы, что приводит к симптомам поражения дыхательных путей (таким как кашель, хрипение или затруднение дыхания), к госпитализации и обращению в отделения неотложной помощи. В прошлом году ВОЗ обновила свои рекомендации по качеству воздуха, сделав их более жёсткими, чтобы помочь странам эффективнее оценивать степень загрязнения воздуха на своей территории.

Согласно обновлённым данным, самое низкое качество воздуха наблюдается в регионах Восточного Средиземноморья, Юго-Восточной Азии и в Африке. Стабильно высокий уровень PM10 выявлен в Индии, а PM2,5 – в Китае.

«После пандемии недопустимо наблюдать на 7 миллионов случаев предотвратимой смерти из-за загрязнения воздуха и бесчисленное количество предотвратимых утраченных лет хорошего здоровья», – заявила директор Департамента ВОЗ по проблемам изменения климата, здоровья и окружающей среды доктор Мария Нейра. – «Однако слишком много инвестиций продолжают поглощаться загрязненной окружающей средой, а не вкладываются в обеспечение чистого воздуха».

Согласно оценкам ВОЗ, более 13 миллионов смертей в мире ежегодно происходят по предотвратимым экологическим причинам.