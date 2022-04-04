Экологические итоги недели: В желудках людей обнаружили пластиковые частицы, за неделю набирается эквивалент веса кредитной карты

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

4 апреля 2022, 13:17 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В Антарктиде что-то происходит: сразу два события ушедшей недели свидетельствуют об этом. Начнём с того, что антарктические буревестники не прилетели на свои привычные места гнездования на горе Свартамарен, от слова «вообще» не прилетели. А затем космические спутники зафиксировали откол шельфового ледника размером с Нью-Йорк в Восточной Антарктиде. И между этими двумя событиями этого сурового континента, расположенного на самом юге Земли, есть какая-то невидимая связь. Можно назвать очень удачной прошедшую неделю для американских астрономов, которым удалось обнаружить самую дальнюю сверхъяркую звезду. Её свету понадобилось 12,9 миллиарда лет для того, чтобы достичь Земли. Венские учёные опубликовали исследование, в котором утверждают, что люди употребляют около пяти граммов пластиковых частиц в неделю — эквивалент веса кредитной карты.

Давайте начнём обзор с исследования о том, сколько пластика находится в вашей пищеварительной системе кишечника. Если вы думаете, что ответ равен нулю, вы - глубоко ошибаетесь. Недавнее исследование доказало, что люди потребляют около пяти граммов пластиковых частиц в неделю, а это — эквивалент веса кредитной карты, если верить соавтору исследования из Медицинского университета Вены Лукасу Кеннеру.

Частицы пластика могут попадать в организм через морепродукты, морскую соль или питьевую воду. Люди, которые пьют рекомендуемые 1,5-2 литра воды в день из пластиковых бутылок, поглощают 90 000 пластиковых микрочастиц в год только от этого способа приема воды. Люди, которые выбирают водопроводную воду, уменьшают количество проглоченного ими примерно до 40 000 пластиковых частиц.

Исследования, изучающие количество микро- и нанопластиковых частиц в желудочно-кишечном тракте, показали, что его присутствие изменяет состав микробиома кишечника. Изменения, которые он вносит, связаны с появлением метаболических заболеваний, таких как диабет, ожирение или хронические заболевания печени.

Отказ от пластмасс и вещей, в которых большинство из них содержат пластиковые частицы, будет иметь большое значение, чтобы помочь организму лучше справляться с пластиком, с которым он сталкивается, и легче устранять их.

«Все пластмассы сделаны из токсичных химических веществ», — написал кто-то в Natural News. «Думать, что они не будут выщелачиваться в воду, — это прямое невежество и глупость».

Теперь посмотрим, что происходит в Антарктике, где явно чувствуется потепление или изменение климата. «В восточной Антарктиде откололся шельфовый ледник размером с Нью-Йорк, в районе, который долгое время считался стабильным и не сильно пострадал от изменения климата», - заявили обеспокоенные ученые. По их словам, такого рода события никогда ранее не фиксировались в этой части континента. Пока это первый случай в истории человечества, когда в холодном регионе произошло обрушение шельфового ледника.

Данное событие случилось на фоне нового теплого рекорда на прошлой неделе, когда температура была выше нормы более чем на 18 С в некоторых местах Восточной Антарктиды. Ученые предполагают, что столь необычное потепление и обрушение ледника связаны между собой.

Но это ещё не все новости. Произошло нечто необъяснимое - антарктические буревестники не прилетели на свои привычные места гнездования. В 1984 году на горе Свартамарен, в Антарктиде, насчитывалось более 400 000 антарктических буревестников. К 2020 году птиц было менее 100 000 особей. Но в 2022 году антарктические буревестники полностью исчезли из этого района.

Эти птицы (лат. - Thalassoica) - уникальны. Их гнезда встречаются, в основном, в Антарктиде, где они размножаются и отдыхают стаями (большими колониями) на паковых льдах.

Во время полевых исследований Джоанна Сулич, биолог и техник-исследователь из Норвежского полярного института, сообщила, что в Свартамарене не было антарктического буревестника, хотя их должны были быть тысячи, особенно во время сезона размножения. Она добавила, что такого никогда не случалось раньше, и что Свартамарен знаменит тем, что в нем находится самая большая в мире колония антарктических буревестников.

Себастьян Декамп, исследователь и биолог, является руководителем проекта по исследованию птиц в Svarthamaren. Он согласился, что было шокирующе и неожиданно видеть отсутствие птиц в данной горной местности. Декамп добавил, что он и другие исследователи видели плохие сезоны раньше, и что популяция антарктических буревестников сильно сократилась, но беспрецедентно, именно то, что они зафиксировали в 2022 году.

По словам Декампса, популяция буревестника в последние годы варьировалась от 18 000 до 40 000 пар. Такое же количество птенцов было замечено в гнездах на Свартамарене. Он также ожидал аналогичных цифр на 2022 год.

И всё-таки исследователи полны оптимизма и полагают, что в то время, как птицы направлялись к своим обычным местам гнездования в этом году, суровая погода сделала невозможным их пребывание, поэтому они вернулись в Южный океан. Декамп предупредил, что проблема с буревестниками является признаком того, что что-то «вот-вот произойдет в Южном океане».

Декамп добавил, что вымирание предполагает большую проблему с состоянием здоровья морской экосистемы, и что эксперты должны немедленно что-то сделать и пролить свет на то, что происходит в Антарктике - как на суше, так и на море.

По словам Декампа, трудно сказать, может ли исчезновение антарктических буревестников быть напрямую связано с изменением климата, и он уверен, что большинство птиц не погибли, а находятся в Южном океане в поисках других источников пищи.

И ещё стало известно, что астрономы обнаружили самую дальнюю сверхъяркую звезду, появившуюся на заре формирования космоса после вселенского взрыва. Она находится очень далеко, ее свету понадобилось 12,9 миллиарда лет для того, чтобы достичь Земли.

«Мы видим звезду такой, какой она была около 12,8 миллиарда лет назад, что составляет около 900 миллионов лет после Большого взрыва», — сказал астроном Брайан Уэлч из Университета Джона Хопкинса и ведущий автор исследования.

Звезду назвали Эрендель, древнеанглийское имя, которое означает «утренняя звезда» или «восходящий свет» — «подходящее имя для звезды, которую мы наблюдали в то время, которое часто называют «Космическим рассветом».

Предыдущий рекордсмен, Икар, также голубая сверхгигантская звезда, также обнаруженная телескопом Хабблом, сформировалась 9,4 миллиарда лет назад. Это более 4 миллиардов лет после Большого взрыва.



