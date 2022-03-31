Суд обязал мэрию Омска ликвидировать несанкционированную свалку площадью более 10 тыс. га

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31 марта 2022, 12:52

Фото: pixabay.com

Центральный районный суд Омска по иску прокуратуры обязал мэрию города ликвидировать до 31 декабря 2022 года несанкционированную свалку площадью 10 тыс. га, сообщает ТАСС.

В 2021 году в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным жители Омской области пожаловались на плохую экологическую обстановку в регионе.

В ответе на обращение президент заявил, что власти региона до сих пор не подали заявки на ликвидацию двух наиболее крупных мусорных полигонов в Омске, и призвал ускорить этот процесс.

Президент также поручил кабмину и региональным властям до 1 ноября принять меры по сокращению срока ликвидации в городе несанкционированных свалок.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объёмы вывозимого на полигоны мусора.

По данным «Российского экологического оператора», ежегодно в России образуется порядка 65 млн т твердых коммунальных отходов – примерно 450 кг на человека. При этом вторично в хозяйственный оборот вовлекается не более 10%, остальное направляется на свалки.