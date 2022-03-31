Предприниматели, выпускающие товары из переработанных отходов, получат господдержку

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

31 марта 2022, 12:29

Фото: Правительство России официальный сайт (government.ru)

По сообщению Правительства РФ, начиная с 2023 года часть средств, поступивших в федеральный бюджет от экологического сбора, будет направлена на субсидии компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые выпускают товары из переработанных отходов.



Такая норма закреплена в постановлении, подписанном Председателем Правительства Михаилом Мишустиным.

Размер господдержки будет рассчитываться исходя из количества переработанного мусора. Субсидии конкретным фирмам и предпринимателям будут выделяться по правилам, которые утвердит наблюдательный совет публично-правовой компании «Российский экологический оператор».