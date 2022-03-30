Росприроднадзор отменил 6000 плановых проверок запланированных на 2022 год

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30 марта 2022, 15:41

Фото: соцсети

Внесены изменения в план контрольно-надзорных мероприятий Росприроднадзора в 2022 году. Об этом сообщает глава ведомства Светлана Радионова на своей страничке в телеграм. Главная цель такого решения — поддержка устойчивости российской экономики и снижение нагрузки на предпринимателей.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 336 отменены 6000 плановых выездных проверок. Информация об этом содержится в «Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий» (ФГИС).

Вместо исключённых проверок Росприроднадзор будет выборочно проводить профилактические визиты. Они будут направлены на информирование природопользователей об обязательных требованиях Службы к деятельности предприятий.