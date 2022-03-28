В пяти регионах РФ вскоре начнут эксперимент по внедрению беспилотной авиации в сельском хозяйстве и доставке грузов

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28 марта 2022, 14:07

Фото: pixabay.com

Камчатский край, Томская область, Ханты-Мансийский, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа примут участие в эксперименте по использованию дронов в решении различных задач, сообщает «Interfax».

Так, на Камчатке, в Ханты-Мансийском, Чукотском и Ямало-Ненецком округах беспилотники будут доставлять почту и грузы, проводить аэрофотосъемку. В Томской области БПЛА также будут выполнять еще и авиахимические работы.

Эксперимент по внедрению беспилотных систем продлится три года. По его результатам будет принято решение о дальнейшем развитии беспилотной авиации в России.

Международный опыт использования БПЛА в сельском хозяйстве, показывает, что с помощью их можно сажать семена, поливать, делать практически всё, кроме сбора урожая. Так, например уже пару лет, фермер выращивает и ухаживает за полем подсолнечника в Австралии. Из-за того, что полив производит не тяжелая техника, а БПЛА, земля стала вести себя гораздо лучше и больше насыщена кислородом, что отражается на урожае.