FDA одобрило генетически модифицированных коров для производства говядины

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25 марта 2022, 09:33

Фото: pixabay.com

ГМО гамбургеры одобрило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) позволив генно-отредактированных (ГМО) животных для выхода на продовольственный рынок Америки, сообщает издание «Natural news».

Компания под названием Recombinetics модифицировала крупный рогатый скот, чтобы сделать его шерсть короче и более гладкой, что помогает им лучше противостоять тепловому стрессу и набирать больше веса, тем самым производя больше мяса, но вот незадача, у коров были обнаружены «неожиданные изменения ДНК».

Как обычно, долгосрочные исследования безопасности генетически отредактированных коров и их мяса никогда не проводились. Но когда отсутствие науки когда-либо мешало FDA утверждать смертельные новые продукты из биотехнологической промышленности?

«Есть традиционно выведенный крупный рогатый скот с естественными мутациями, которые приводят к такой же чрезвычайно короткой, гладкошерстной шерсти. Сообщения в научной литературе указывают на то, что крупный рогатый скот с этой чрезвычайно короткой, гладкошерстной шерстью потенциально способен лучше противостоять жаркой погоде.

До тех пор, пока американцы продолжают позволять этому происходить, FDA будет продолжать одобрять ГМО-животных и подбрасывать их в продукты питания.

FDA одобрит почти все, что угодно, просто до тех пор, пока у вас достаточно денег, говорится в статье.

«Генетически отредактированные продукты уже были выпущены в продукты питания, но их безопасность в значительной степени неизвестна, поскольку редактирование генов не является идеальной наукой», — далее раскрывает The Defender.

«Непреднамеренные нецелевые изменения могут вызвать изменения в ДНК растений с последствиями, которые могут включать нарушения роста, воздействие болезней растений или введение аллергенов или токсинов».

Что касается животных, модификации CRISPR могут привести к таким вещам, как увеличенные языки и дополнительные позвонки. Никто на самом деле не знает, особенно в долгосрочной перспективе, потому что никто никогда не изучал его.

И как эти продукты отразятся на здоровье человека, тоже не изучено, но вероятные последствия будут.