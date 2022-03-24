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Огромный космический астероид пролетит на огромной скорости мимо Земли

, 12:22

Огромный космический астероид пролетит на огромной скорости мимо Земли
Фото: pixabay.com

По данным специалистов NASA, астероид 2013 BO76 приблизится к Земле в четверг, 24 марта. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на издание The Sun.

Ширина объекта достигает 450 метров, что примерно соответствует размеру 102-этажного небоскрёба Эмпайр-стейт-билдинг и пролетит на безопасном расстоянии около 3,1 миллиона миль, согласно данным базы данных NASA Near-Earth Object.

Этот космический камень несётся со скоростью 50 000 км/ч.

В настоящее время астрономы отслеживают 2000 астероидов, комет и других объектов, которые могут угрожать нашей планете.

Тем не менее Земля не видела астероида апокалиптического масштаба со времен космического камня, уничтожившего динозавров около 66 млн лет назад, сообщает «Центр Фобос».

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