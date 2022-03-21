Новая технология бурения делает возможной добычу сверхглубокой геотермальной энергии

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21 марта 2022, 13:43

Фото: pixabay.com

На место ветрякам и солнечным панелям могут прийти установки сверхглубинного бурения – геотермальная энергия на глубине 20 км может обеспечить человечество энергией на миллионы лет, сообщает ТК «ШЭР» со ссылкой на Spring wise.

До сих пор их не удавалось использовать из-за технических сложностей: недавно в Массачусетсе запустили программу, которая использует гиротронное бурение и аргонный газ для охлаждения процесса.

Используя гиротронное бурение с направленной энергией миллиметровых волн в сочетании с газом аргоном в качестве очистителя и охлаждающей жидкости, команда ожидает, что сможет достичь глубины 20 километров за 10 дней.

Пока что устройства для бурения на стадии постройки; первые испытания начнутся в 2024 году, а к 2026 году планируют построить завод мощностью 100 мегаватт.

Это может полностью реконструировать существующий рынок возобновляемых источников энергии. Так как есть способность геотермальных производственных процессов устанавливаться на существующих электростанциях в качестве прямой замены угля и полной их модернизации.