Росприроднадзор выдал предписание о ликвидации загрязнения реки Бахтемир

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20 марта 2022, 14:04

Фото: Соцсети

ПАО «Первая стивидорная компания» нарушила требования по охране водных объектов, в результате чего произошло загрязнение реки Бахтемир в Астраханской области, об этом сообщает Светлана Радионова на своей странице телеграм.

В донных отложениях в районе причалов предприятия обнаружены превышения ПДК по тяжёлым металлам: меди, хрому, марганцу, свинцу, никелю, кобальту, цинку и железу.

Это выяснилось во время плановой проверки компании. На основании материалов дела юрлицо привлечено к административной ответственности. Ущерб водному объекту оценён в 5 млн 147 тыс. 691 рубль.

Также Росприроднадзор выдал предписание о ликвидации загрязнения. Компания попыталась оспорить это требование, но апелляционный суд встал на сторону природоохранного ведомства, поддержав решение об очистке реки.

Сейчас Служба проводит внеплановую проверку «Первой стивидорной компании» в целях контроля за устранением нарушений.