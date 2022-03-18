Сотни детей погибли из-за загрязнения свинцом, в шахтерском городе на северо-западе Нигерии

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

18 марта 2022, 15:22

Фото: pixabay.com

С 2010 года более 600 детей умерли от отравления свинцом в штате Замфара и еще сотни остались инвалидами с повреждением головного мозга и физическими недостатками в результате опасной кустарной добычи золота, сообщает «Тhe guardian».

Причиной отравления стало загрязнение почвы, воды и продуктов питания при переработке месторождений золота в сельских домах и жилых массивах.

В течение пяти лет у Фредерика Чуквуемезе была мрачная задача по лечению детей, отравленных свинцом, в Анке, шахтерском городе Нигерии.

«Я видел пациентов с непрерывными судорогами, которые нельзя было контролировать никакими лекарствами. Дети, которые не могут говорить, не могут ходить. Всегда в постели, не зная, где они находятся. И потом, конечно, дети умирают. Это на самом деле душераздирающе, когда мы видим такие случаи», - сказал доктор Чуквуэмезе.

Огромные усилия последовали за вспышкой отравления свинцом по меньшей мере в семи деревнях в Замфаре в 2010 году. В течение шести месяцев 400 детей погибли в результате кризиса, который вызвал шоковые волны по всей стране и привлек внимание к опасностям переработки полезных ископаемых в значительной степени обедневших людей прибывших или живущих в сельской местности.

За прошедшие годы было зарегистрировано огромное количество смертей и сотни случаев отравления, включая детей, которые остались с повреждением головного мозга и физическими недостатками.

После интенсивной программы мониторинга более 8 000 детей в пострадавших горнодобывающих общинах были проверены MSF и государственными чиновниками здравоохранения, и более 3 500 человек прошли длительную терапию для удаления отложений свинца из их крови.

В рамках программы «более безопасной добычи» более 5000 шахтеров и общественных работников прошли обучение по улучшенным стандартам для предотвращения воздействия свинца, а в 2-3 милях от жилых районов были созданы назначенные места переработки - с душевыми - для предотвращения того, чтобы шахтеры приносили остатки и частицы сопутствующих элементов добычи полезных ископаемых домой.

В результате ни один ребенок не умер от отравления свинцом в этом году, и случаи в настоящее время редки.

«Каждый из глав деревень и членов советов несет ответственность за то, чтобы люди не приносили домой опасные для здоровья частицы, а занимались переработкой в специально отведенных для каждой деревни районах», - сказал Бенджамин Мвангомбе, координатор проекта MSF в Замфаре.

«Мы поняли, что причина вспышки произошла из-за того, что люди принесли остатки элементов от переработки полезных ископаемых в деревни (на одежде, на ступнях, во флягах или с землей).

У людей не было никаких знаний о том, как безопасно добывать золото и другие ископаемые.