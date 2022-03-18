Минобрнауки: Радиоактивные отходы переработают в керамические изделия

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18 марта 2022, 12:25

Фото: pixabay.com

Учёные Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Института общей и неорганической химии Национальной академии наук Беларуси (ИОНХ НАН Беларуси) разработали новые технологии для повышения эффективности переработки и утилизации опасных радионуклидов. По сообщению пресс-службы Минобрнауки России, предлагается перерабатывать отходы в керамические изделия, которые впоследствии могут быть использованы в производстве рентгеновских аппаратов и другого диагностического оборудования, об этом сообщает «Центр ФОБОС».

Предложенная учёными технология основана на создании сорбентов, которые эффективно концентрируют в своем объёме радионуклиды из растворов. А затем с помощью специального способа разогрева достигается образование твёрдого материала – керамики. Такая керамика способна обеспечить безопасное захоронение радиоактивных отходов или будет представлять основу радиоизотопных изделий в виде источников ионизирующего излучения.

Использовать такие изделия можно для космической отрасли, медицины, и различной промышленности.

Следующей задачей науки будет утилизация пластикового загрязнения планеты.