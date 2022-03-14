Ученые сообщили о взрыве астероида над Исландией

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14 марта 2022, 12:47

Фото: pixabay.com

В небе над Исландией произошел взрыв мощностью в несколько килотонн. Его источником стал астероид 2022 EB5, чей диаметр составлял 3 - 4 метра. Поскольку все произошло на очень большой высоте, событие не привело ни к каким разрушениям, пишет ТК «Rings & Moons».

Событие интересно тем, что падение 2022 EB5 было предсказано заранее. Астероид столкнулся с Землей всего через 2 часа после обнаружения и вошел в атмосферу Земли к северу от Исландии 11 марта 2022 года в 21:22 по Гринвичу.

Яркую вспышку обнаружили инфразвуковые станции, принадлежащие организациям по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в Гренландии и Норвегии.

Астроном Университета Западного Онтарио Питер Браун подсчитал, что астероид 2022 EB5 летел со скоростью 54 тысячи километров в час.

Пока что это лишь пятый подобный случай в истории, когда столкнувшийся объект наблюдается до входа в атмосферу Земли.