РБК: Чековая лента серьезно подорожала и начала исчезать у поставщиков

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10 марта 2022, 11:34

Фото: pixabay.com

Цена на чековую ленту из-за ситуации в мире выросла в 3,6 раз. Возникшую проблему связывают с прекращением поставок сырья, ростом курсов валют и нарушением логистической цепочки из-за санкций в отношении России, сообщает РБК.

Это значит, что совсем скоро станет вопрос ухода от обязательной выдачи бумажных чеков: магазины будут стараться переходить на электронные чеки.

Чеки являются одним из наиболее распространенных видов неперерабатываемых и опасных отходов. Краска, используемая для их печати, в 90% случаев содержит токсичный бисфенол (А). Именно поэтому большинство чеков не подлежат переработке и, по данным ряда исследований, могут представлять опасность для здоровья человека.

По прогнозам, бизнес столкнется с серьезным дефицитом чековой ленты уже в апреле. Большую часть поставок термобумаги обеспечивала Германия.

Возможно в скором времени, все покупки пойдут через мобильные приложения, где будут отображаться электронные чеки. Ведь это удобно и экологично.