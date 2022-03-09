В Омске объявлен режим неблагоприятных метеоусловий первой степени

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9 марта 2022, 17:51

Фото: pixabay.com

Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) объявило в среду в Омске режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени, способствующий накоплению вредных веществ в атмосфере, сообщает ТАСС.

Люди вынуждены дышать воздухом, в котором превышены предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ, в регионе высокий уровень легочных заболеваний. Город занимает пятое место среди городов РФ с самым загрязненным воздухом.

При объявлении данного режима промышленные предприятия обязаны снизить выбросы в атмосферу на 15-20%. Получателями прогноза НМУ являются более 140 промышленных компаний Омска.

Предыдущий режим «черного» неба был объявлен в ночь с 13 на 14 февраля 2022 года.