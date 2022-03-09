Из Сиднея эвакуируются тысячи людей в результате наводнения

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

9 марта 2022, 17:39

Фото: pixabay.com

С конца февраля на Австралию обрушились небывалые по своей силы дожди. В некоторых штатах наблюдались наводнения. С начала марта дожди усилились в Новом Южном Уэльсе. Только в Сиднее за последние 4 суток выпало 2-х месячная норма осадков, об этом сообщает «Метеовести».

По информации австралийского метеорологического бюро наибольшее количество влаги досталось Миттагонгу на Южном нагорье, – здесь за сутки 8 марта выпало 232 мм осадков.

В результате в переполненных реках и водохранилищах уровни воды повысился ещё больше.

В Большом Сиднее подтопления привели к нарушению движение транспорта, в том числе автомобильного, железнодорожного и паромного.

По сведениям Службы по чрезвычайным ситуациям, общее число погибших в результате наводнения в штате достигло 7 человек.

В настоящее время в Новом Южном Уэльсе действуют распоряжения об эвакуации, которое затрагивает в общей сложности около 60 000 человек.