Каспий «смешался» с Курой: Азербайджан столкнулся с экологической проблемой

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7 марта 2022, 16:09

Фото: pixabay.com

Из-за смешения каспийских вод с рекой Курой в Нефтечалинском районе на юге Азербайджана возникли серьёзные экологические и аграрные проблемы, сообщает «Еadaily».

В связи с падением уровня воды на реке Кура морская вода смешалась с речной. Она достигла села Арабгардашбейли указанного района. В текущем году планировалось засеять 8,5 тыс. га хлопчатника.

По словам заместителя главы исполнительной власти Нефтечалинского района Бурджали Агаева, соответствующая комиссия, созданная указом президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с засолением реки Куры, занимается решением вопроса.

Последние исследования показывают, что глобальная тенденция к засолению пресноводных экосистем вызвана антропогенной деятельностью человека и является одной из самых больших угроз для глобальных пресноводных экосистем и связанного с ними биоразнообразия, а также для здоровья и выживания человека.

Глобальное ускорение засоления пресной воды из-за деятельности человека, такой как сельское хозяйство, добыча ресурсов и урбанизация, и ее усиление в результате изменения климата является однозначным.

Как ранее сообщало EADaily, Азербайджан занимает 20-е место в списке стран, которые столкнутся с серьёзным дефицитом водных ресурсов к 2040 году.