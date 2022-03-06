Уличных кошек и собак убивать не будут

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6 марта 2022, 16:19

Фото: pixabay.com

Госдума приняла решение о стерилизации безнадзорных животных, а это означает, что братьев наших меньших не будут убивать, сообщает «НИА Экологии».

Стерилизация направлена не только на снижение популяции, но и на снижение количества нападений и покусов. Это научно обосновано, — подчеркнул первый зампред комитета по экологии Госдумы Владимир Бурматов.

Он также напомнил, что умерщвление животных противоречит гуманистической концепции закона об ответственном обращении с ними.

Ведь большинство бездомных — это выброшенных на улицу бывшие домашние любимцы и их дальнейшее потомство.

Что делать с бесхозными собаками после стерилизации – отправлять в приюты или выпускать на прежнее место обитания – предоставлено решать регионам.