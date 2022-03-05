The Guardian: Гиганты агробизнеса попытались сорвать планы ЕС по обезлесению после обещания на Cop26

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5 марта 2022, 15:36

Фото: pixabay.com

Целью законопроекта ЕС является запрет на импорт продовольствия, связанного с обезлесением. Фирмы гиганты стремятся ослабить законопроекты ЕС, запрещающий импорт продовольствия, связанный с воспрепятствованием вырубки лесов для высаживания агрокультур, сообщает «The Guardian».

На саммите по климату Cop26 проходившей со 2 ноября 2021 года руководители 10 продовольственных компаний с совокупным доходом почти в 500 миллиардов долларов пообещали «ускорить общесекторальные действия» по ликвидации обезлесения, вызванного сырьевыми товарами.

Но уже спустя неделю после саммита компании гиганты ADM, Bunge, Cargill, LDC и Viterra - предупредили главу зеленой сделки ЕС Франса Тиммерманса о резком росте цен и нехватке продовольствия, если ЕС продолжит реализацию своего собственного плана.

В товары, связанные с обезлесением, вошли кофе, соя, говядина, какао, которые, как считается должны уменьшить вырубку лесов, если ЕС предотвратит их выход на свой собственный рынок.

Депутат Европарламента от «Зеленых» Анна Каваццини сказала: «очень разочаровывает, что некоторые из тех же компаний, которые дали обещания на Cop26 действовать против обезлесения, просят Европейскую комиссию смягчить законодательные амбиции в этой области. Реальные изменения могут произойти только в том случае, если компании будут практиковать то, что они проповедуют публично».

Крупные игроки отрасли, которые пытаются предотвратить систему прослеживаемости, включающую геолокализацию участков и идентификацию каждого производителя, на самом деле проводят кампанию за то, чтобы ничего не изменить. Ведь они скупают по дешёвке продукцию у более 34 000 ивуарийских фермеров, выращивающих какао, для которых цифровая прослеживаемость предлагает «уникальную возможность» для решения вопросов социальной справедливости.

Использование «данных геолокализации» для отслеживания происхождения товаров будет проблемой для крупных корпораций и лишит их огромной прибыли.