Ученые нашли планету, предположительно пригодную для жизни

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4 марта 2022, 17:25

Фото: pixabay.com

Последние открытия показали, что экзопланеты могут быть обнаружены в самых неожиданных уголках космоса. Одну из них ученые нашли у ближайшей к Солнцу звезды — она вчетверо легче Земли, а другую, причем потенциально пригодную для жизни — вблизи остывающего белого карлика, сообщает «Forbes».

Планета находится на орбите, умирающей звёзды в 117 световых годах от Земли. Это первый подобный случай в истории, и теперь астрономы сконцентрируются на поиске других планет вокруг белых карликов.

Эксперты заметили рядом с умирающей звездой кольцо обломков, что намекает на близлежащую планету в районе, известном как «обитаемая зона», где может существовать вода, и не слишком холодно и не слишком жарко для поддержания жизни.

Скорее всего, эта планета не единственная.

Небесное тело было обнаружено методом лучевых скоростей. Это один из двух по-настоящему результативных методов поиска экзопланет, то есть планет вне Солнечной системы.

Судьба планет тесно связана с жизнью и смертью обогревающих их солнц. Иногда планета может пережить гибель своей звезды и, как ни парадоксально, стать обитаемой именно после этого, считают ученые.