Стратегия сохранения белого медведя в России будет утверждена в ближайшее время

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2 марта 2022, 15:26

Фото: pixabay.com

Крупнейший наземный хищник включен в Красную книгу России, а также в число 13 приоритетных видов национального проекта «Экология». В самое ближайшее время будет утверждена Стратегия по сохранению белого медведя до 2030 года, сообщает министерство природных ресурсов и экологии.

Белый медведь считается живым символом Арктики. Взрослые самки вырастают до 2 метров длины и 200-300 килограммов веса. Самцы значительно крупнее – в среднем достигают 2,5 метров длины и 450-600 килограммов веса.

В России обитает четыре популяции этого хищника: карская, баренцевоморская, лаптевская и чукотско-аляскинская. При этом баренцевоморская популяция является трансграничной популяцией с Норвегией, а чукотско-аляскинская – с США.

В России охота на белого медведя была окончательно запрещена в 1957 году.

Сегодня 10 из 40 особо охраняемых природных территорий федерального значения в Арктике созданы в ключевых местообитаниях белого медведя.

Это пять государственных природных заповедников: «Остров Врангеля», «Большой Арктический», «Таймырский», «Усть-Ленский», «Медвежьи острова»; три национальных парка: «Русская Арктика», «Берингия», «Гыданский» и два государственных природных заказника: «Североземельский» и «Новосибирские острова».

Изменение климата заставляет медведей менять ареалы обитаний и мигрировать. Так, например к массовой миграции животных привело таяние льдов в северных регионах США, что вынудило исконных обитателей Аляски – полярных медведей – перебираться из США в Россию.

Согласно подсчётам учёных, популяция белых медведей в море Бофорта сократилась больше чем на треть – из полутора тысяч особей здесь осталось всего 900.

А вот в соседнем Чукотском море количество белых медведей наоборот выросло и на сегодняшний день составляет порядка 3000 особей.

При этом, популяция медведей на российском острове Врангеля увеличилась до 747 особей в 2020 году. Пять лет назад здесь насчитывалось только 589 особей.