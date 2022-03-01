В Англии, несмотря на обещание Brexit, утроилось донное траление

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1 марта 2022, 15:29

Фото: pixabay.com

Донное траление утроилось в ключевом морском охраняемом районе, несмотря на обещание Brexit. Анализ, проведенный Обществом охраны морской среды, показывает, что дноуглубительные работы на площадке Банка Доггера в Англии увеличились, несмотря на обещание правительства запретить эту практику, сообщает «Тhe guardian».

Доггер-банка — крупнейшая песчаная отмель в Северном море в 100 км от берега Англии.

Год назад защитники природы приветствовали предложения правительства о запрете траления и дноуглубительных промысловых методов, которые включают в себя перетаскивание взвешенных сетей по морскому дну, в 14 030 кв. км английских вод, площадь, эквивалентная размеру Северной Ирландии.

Тем не менее, более 97% британских морских охраняемых районов (МОР) подвергаются дноуглублению и донному тралу.

«С тех пор, как Англия покинули Евросоюз, произошел невероятный рост разрушительного рыболовства в Банке Доггера. Действительно ли мы «возвращаем контроль» над нашими водами?» - говорит Д-р Жан-Люк Соландт, главный специалист по МОР.

«Правительство обещало это год назад. Мы были очень оптимистичны, но ничего не произошло. Нет никаких признаков обещанного графика, чтобы обеспечить управление всем списком Англии из 40 оффшорных МОР».

В сентябре прошлого года Гринпис сбросил гигантские валуны со своего корабля в Dogger Bank, чтобы создать зону отчуждения для траулеров, но донное рыболовство продолжается.

Никто не может защитить морское дно, продолжая наносить ущерб в результате рыболовной деятельности, происходит деградации морской жизни и исчезновение экологически важных видов, таких как песчаные угри.

Нарушение экосистем дна поставит под угрозу жизненно важную питательную среду для коммерческих видов, включая треску и путассу, морских свиней, а также песчаных угрей, которые являются источником пищи для тупиков.