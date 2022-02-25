В Севастополе ущерб от разграбления Языковой балки составил 44,7 млн рублей

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25 февраля 2022, 15:00

Фото: pixabay.com

Уже несколько лет власти Севастополя совместно с правоохранительными органами не могут основательно привлечь к ответственности предпринимателей, которые спецтехникой вспарывали территорию Языковой балки на берегу моря и вывозили оттуда грунт для строительства в своих целях. Никакие административные штрафы и уголовные дела их не берут, об этом сообщает «riafan.ru».

По данным издания «Коммерсант» вынесенные постановления обжалуются в судебном порядке, проведено более 20 судебных заседаний, на сегодняшний день разбирательства продолжаются.

История началась еще в 2019 году, когда представители компании ООО «Листригоны» начали изымать и вывозить грунт с красивейшего уголка Севастополя, расположенного на берегу моря, ― Языковой балки.

Вместо выращивания клубники, недобросовестный предприниматель за эти годы действий «копателей» довел территорию до того, что в этом районе произошло существенное изменение рельефа, была разрушена дорога общего пользования.

Кроме того, местные жители боятся, что продолжение подобных действий даст толчок оползневым процессам и приведет к разрушению домов, находящихся неподалеку, что весьма вероятно и произойдет в ближайшие годы.

«Такое ощущение, что они над нами смеются и над властями, которые их вроде останавливают, штрафуют, но толку мало. Они на время останавливаются, потом народ немного успокаивается, перестают в Сети и СМИ поднимать тревогу, а те пригоняют технику снова. И снова копают. И так уже несколько лет. Получается, как бы мы тут ни бились, они все равно продолжают свое варварское вспахивание балки. Это беспредел», — поделилась с ФАН местная жительница Ольга Карпюк.

«Это чудовищная ситуация: люди абсолютно беспардонным образом наносят колоссальный ущерб природе, на глазах у всего города нарушают законодательство и остаются совершенно безнаказанными, как ни в чем не бывало продолжают выемку грунта», — заявил вице-спикер заксобрания Илья Журавлев.

Департамент рассчитал размер вреда, причиненного окружающей среде самовольным пользованием недрами, он составил 44,7 млн рублей.

Кроме того, на этой территории был выявлен случай уничтожения краснокнижных деревьев фисташки туполистной. Собственника земельного участка оштрафовали на 2,5 тыс. руб., при этом вред окружающей среде оценивается в 90 тыс. руб.

Однако примечательно в данной ситуации то, что 7 февраля уголовное дело по факту самовольного изъятия общераспространенных полезных ископаемых в балке было прекращено, что вызвало возмущение со стороны губернатора Михаила Развожаева и местных жителей.