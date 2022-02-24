Тысячи мертвых рыб выбросило на берег в Чили

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24 февраля 2022, 12:29

Фото: CEN, ladbible.com

Тысячи мертвых рыб, выброшенных из воды, покрыли береговую линию пляжа города Колиумо.

По информации местных, в основном это были сардины и анчоусы, сообщает «ladbible.com».

Происшествие произошло во вторник, но пока причины не установлены. Многие люди рассказали, что подобные инциденты случались уже в прошлом, так как иногда рыбы подплывают близко к берегу в поисках кислорода и питательных веществ. Тем не менее местные власти организовали комиссию, которой предстоит расследовать это происшествие.

Специалисты уже осмотрели место гибели рыб, но пока не установили точную причину. Первые выводы будут сделаны после того, как эксперты получат результат анализа воды и почвы, пишет «Лента.ру».

Нечто подобное произошло в октябре 2020 года, когда на валлийский пляж, который был признан лучшим в Европе, выбросилось огромное количество мелкой рыбы.