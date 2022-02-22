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22 февраля 2022, 15:04

Фото: pixabay.com

Затемнение лучей солнца должно быть запрещено в борьбе с глобальным потеплением, считает международная группа ученых и экспертов. Геоинженерная программа, которую Билл Гейтс финансирует, планирует замедлить глобальное потепление путем затемнения Солнца.

Ученые предупреждает регуляторов по всему миру о последствиях такого рода глобальных экспериментов.

Они уверенны, что планы по затуханию солнечных лучей с целью замедления последствий глобального потепления опасны и должны быть запрещены мировыми правительствами, как и солнечная геоинженирия.

Нельзя проводить такие эксперименты не в лаборатории. Эксперименты, связанные с климатом на мировом океане, в атмосфере и на земле должны быть запрещены законодательно.

Открытое Письмо подписали Франк Бирманн, профессор глобального управления устойчивым развитием в Утрехтском университете; Аарти Гупта, профессор глобального экологического руководства в Вагенингенском университете в Нидерландах; профессор Мелисса Лич, директор Института исследований в области развития в Сассексе, Англия; и Дирк Месснер, президент Немецкого агентства по охране окружающей среды.

В течение многих лет эта тема считалась «теорией заговора». Сегодня психопаты открыто обсуждают способы использования атмосферы Земли в качестве игровой площадки, манипулирования стратосферой, как будто это их собственная экспериментальная свалка, пишет «climate.news».

Билл Гейтс тратит огромные суммы денег на реализацию проектов солнечного затемнения по всему миру. Гейтс подвергается критике со стороны научного сообщества, но его деньги всегда покупают влияние.

Ученые во всем мире начинают признавать, что Билл Гейтс является психопатом и евгенистом, который думает, что он контролирует атмосферу Земли, температуру, циклы солнечной энергии, сельское хозяйство, генетику сельскохозяйственных культур и то, какие гены следует включать или выключать в телах людей, среди прочего.

Авторы письма предупреждают о «неопределенности» с затемнением солнца, которая может негативно повлиять на запасы продовольствия и воды, особенно в беднейших странах. Даже Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) призывает к этому зловещему заговору. «Инъекция стратосферного сульфата ослабляет африканские и азиатские летние муссоны и вызывает высыхание в Амазонке», — предупредила МГЭИК в недавней оценке.

Национальные академии наук, инженерии и медицины США (NASEM) также опубликовали доклад, осуждающий стратегическую аэрозольную инъекцию в атмосферу Земли, так ее последствия не предсказуемы.

Нельзя экспериментировать с атмосферой Земли, используя стратегические аэрозольные инъекции сульфатов и других загрязняющих веществ. Эти эксперименты имеют непреднамеренные последствия и могут негативно повлиять на погодные условия, сельское хозяйство, экосистемы, качество воздуха, здоровье человека, а также продовольственную и водную безопасность.