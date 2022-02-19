Начинается вырубка остатков Якутской тайги в верховьях реки Амги

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19 февраля 2022, 15:59

Фото: pixabay.com

Животные, уцелевшие после жутких пожаров 2021 года, пытались укрыться от охотников и браконьеров в оставшемся лесу, но власти объявили о старте работ по вырубке остатков якутской тайги, сообщает «sakhaday.ru» со ссылкой на Минэкологии Якутии.

К большому сожалению, в этом году начинается промышленная вырубка леса в верховьях реки Амги.

Рубка леса начнется постепенно: сначала 3ГА для строительства дороги, затем объемы будут увеличены в десятки раз.

Последствия вырубки катастрофичны: вся местная экосистема будет нарушена. Реки обмелеют, возможно, начнется эрозия почвы, миллионы животных и растений погибнут. Якутия — территория вечной мерзлоты, и деревья защищают и охлаждают ее летом. Метан, спрятанный в этих землях, может вырваться наружу, и от этого пострадает вся планета, пишет ТК «Экология без фанатизма».

В декабре 2021 года ООО «АНГАРА» подали лесную декларацию о планировании лесозаготовительных работ в 2022 году на площади 34 га в объеме 7 тысяч кубических метров (6% от установленного ежегодного объема по договору), а также о строительстве лесной дороги на площади 2,4 гектар.

Рубка леса будет вестись в 30 км от реки Амга, в 24 км от поселка Верхняя-Амга. Участок расположен в 5 км до ФАД Лена.

В настоящее время по информации Алданского лесничества проводятся подготовительные работы по завозу техники на участок, стоит вагончик для жилья рабочих и два бульдозера.