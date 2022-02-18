Колыма перейдет с угля на мусор

В этом году в Магаданской области начнут строить мусороперерабатывающий завод. Основная цель – перейти с мазута и угля на новый экологичный вид топлива. РДФ-топливо (refuse derived fuel) позволит получать энергию из вторсырья: резины, шин, растворителей и дерева, сообщает ТК «Coala».
Завершить строительство комплекса планируют к 2024 году.
Северный завоз – комплекс господдержки для территорий Крайнего Севера Сибири и Дальнего Востока топливом и товарами первой необходимости. Мероприятие весьма дорогое – сегодня затраты составляют более 50 млрд рублей в год.
Ранее губернатор Сергей Носов уже заявлял, что синтетическое топливо, производимое на новом мусорном заводе, позволит заменить 15 тысяч тонн угля и частично отказаться от ископаемых в системе отопления Колымы.
Комплекс на территории Магаданской области включит в себя современный мусоросортировочный комплекс, объекты по утилизации и переработке отходов и объект цивилизованного захоронения.
Такой опыт уже есть, в настоящее время Швеция закупает мусор у соседних стран, чтобы поддерживать энергобаланс в стране.