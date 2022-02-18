Колыма перейдет с угля на мусор

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18 февраля 2022, 12:25

Фото: pixabay.com

В этом году в Магаданской области начнут строить мусороперерабатывающий завод. Основная цель – перейти с мазута и угля на новый экологичный вид топлива. РДФ-топливо (refuse derived fuel) позволит получать энергию из вторсырья: резины, шин, растворителей и дерева, сообщает ТК «Coala».

Завершить строительство комплекса планируют к 2024 году.

Северный завоз – комплекс господдержки для территорий Крайнего Севера Сибири и Дальнего Востока топливом и товарами первой необходимости. Мероприятие весьма дорогое – сегодня затраты составляют более 50 млрд рублей в год.

Ранее губернатор Сергей Носов уже заявлял, что синтетическое топливо, производимое на новом мусорном заводе, позволит заменить 15 тысяч тонн угля и частично отказаться от ископаемых в системе отопления Колымы.

Комплекс на территории Магаданской области включит в себя современный мусоросортировочный комплекс, объекты по утилизации и переработке отходов и объект цивилизованного захоронения.

Такой опыт уже есть, в настоящее время Швеция закупает мусор у соседних стран, чтобы поддерживать энергобаланс в стране.