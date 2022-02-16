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В Архангельской и Иркутской областях за пожарами и вырубкой леса будут следить со спутников

, 13:18

В Архангельской и Иркутской областях за пожарами и вырубкой леса будут следить со спутников
Фото: pixabay.com

Новую систему мониторинга пожаров и незаконной вырубке леса запустят в Архангельской и Иркутской областях. Следить за состоянием территорий станут при помощи снимков из космоса, сообщает «НИА Экология».

Снимками станет заниматься Роскосмос, а собранную информацию будет направлять в Рослесинфорг.

Дистанционное наблюдение не требует выездов инспекторов, особенно это касается труднодоступных мест. И поможет относительно быстро реагировать на очаги возгорания или предотвращения больших масштабов незаконной рубки леса.

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