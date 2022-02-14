Суд арестовал на семь суток двоих защитников Троицкого леса

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14 февраля 2022, 19:54

Фото: pixabay.com

Мужчин признали виновными в неповиновении требованиям сотрудников полиции (ст. 19.3 КоАП). Одного из них зовут Денис Стрелков, имя второго не приводится. Также суд оштрафовал на четыре тысячи рублей еще троих участников акции, сообщает «Новая газета».

12 февраля полиция задержала 14 человек, выступающих против вырубки леса. После того как активистов развели по трем отделам полиции: «Московский», «Коммунарский» и «Троицкий», к ним выехали адвокаты от «ОВД-Инфо». Попасть к задержанным им удалось только через несколько часов.

Троицкий районный суд арестовал на семь суток двоих жителей района, задержанных на акции в защиту Троицкого леса в Новой Москве. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Поступает информация, что в России все более набирают обороты экопротесты граждан против уничтожения природы, особенно в городах, где ее и так практически нет. Вероятно, чиновники и строительное лобби просто не хотят слышать людей задыхающихся от изобилия дорог и плотных застроек многоэтажных «человечников» - окна в окна. Леса и парковые зоны уничтожаются гектарами ради элитных построек рядом с парками или с видом на лес, ведь жить гораздо приятней, когда по утрам птицы щебечут, да и продать такое жилье можно в несколько раз дороже за квадратный метр, лишив остальных, мест прогулок и отдыха. И никто не задумывается над тем, что строительство в парковых зонах попросту уничтожает зелёные зоны и скоро любоваться будет нечем, кроме урбанистического пейзажа. А слушать останется только вой сирен.

Так, например сейчас идет борьба не на жизнь, а насмерть за подмосковный Троицкий лес, который местные жители называют легкими города. Кстати, этот же лес, является легкими и большой метрополии - Москвы, которую, к слову, власти обещали окружить лесами, для того чтобы столица нашей родины могла дышать полной грудью.

Акции за защиту Троицкого леса в Новой Москве проходят с января.

Читать материал полностью: «Нарастающие экопротесты в городах России предвещают социальный взрыв?»