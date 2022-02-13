Нарастающие экопротесты в городах России предвещают социальный взрыв?

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13 февраля 2022, 20:33 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: pixabay.com

Поступает информация, что в России все более набирают обороты экопротесты граждан против уничтожения природы, особенно в городах, где ее и так практически нет. Вероятно, чиновники и строительное лобби просто не хотят слышать людей задыхающихся от изобилия дорог и плотных застроек многоэтажных «человечников» - окна в окна. Леса и парковые зоны уничтожаются гектарами ради элитных построек рядом с парками или с видом на лес, ведь жить гораздо приятней, когда по утрам птицы щебечут, да и продать такое жилье можно в несколько раз дороже за квадратный метр, лишив остальных, мест прогулок и отдыха. И никто не задумывается над тем, что строительство в парковых зонах попросту уничтожает зелёные зоны и скоро любоваться будет нечем, кроме урбанистического пейзажа. А слушать останется только вой сирен.

Так, например сейчас идет борьба не на жизнь, а насмерть за подмосковный Троицкий лес, который местные жители называют легкими города. Кстати, этот же лес, является легкими и большой метрополии - Москвы, которую, к слову, власти обещали окружить лесами, для того чтобы столица нашей родины могла дышать полной грудью.

НОЧЬ ДЛИННЫХ НОЖЕЙ

Так вот, Троицкий лесопарк является особо охраняемой природной территорией, где, по закону, запрещается вести какую-либо деятельность, которая может нарушить среду обитания краснокнижных животных и негативно повлиять на территорию в целом. Стало известно, что школу (или учебный комплекс), одну из самых больших в Европе, рассчитанную на 2100 учеников планируют возвести в лесном массиве, который расположен в самом конце Октябрьского проспекта. Жители против, точнее они не против школы, они против вырубки леса. А школу можно простроить и в другом месте, проблем с этим никаких нет.

Как пишет журналист издания «Совершенно секретно» Леся Дудко, люди своими телами пытались защищать деревья. «С 3 на 4 февраля была ночь «длинных ножей», - рассказывает жительница Троицка и юрист инициативной группы за сохранение Троицкого леса Ольга Сластунина: «Нас месили просто в кровь. Нас убивали. Женщин били в грудь. Мужчин по половым органам. Таскали по снегу. Там был ад».

Проектом, который разработало ООО «Академпроект», также предусмотрен детский сад на 350 мест, бассейн, стадион и подъездная дорога с парковкой. Площадь вырубки составит примерно 15 футбольных полей. На стволах уцелевших деревьев скотчем приклеены фото президента с цитатами о лесах «Боремся с незаконными вырубками и пожарами», иногда встречаются распечатанные фотографии православных икон.

«Первые два дня, когда вырубка началась, там были люди с закрытыми лицами в чёрной форме», - вспоминает Ольга Сластунина, — «Это, как мы узнали, люди из ЧВК (частная военная компания). С учётом того, что деятельность ЧВК запрещена на территории РФ и по международным стандартам ЧВК запрещено использовать против мирного населения, я считаю, это вообще международное преступление. Я полагаю, что эти люди бывали в «горячих точках». Они нас просто «месили». Скорее всего заказчик этого проекта или девелопер (как это модно говорить сейчас) обратился к услугам «Частного охранного предприятия» - ЧОП, а не ЧВК. (ЧВК такими пустяками не занимаются, Ольга Сластунина явно ошиблась, но, её понять не сложно). Просто так легло на слух отчаявшихся людей. Стоит отметить, что «чоповцы» пророй ведут себя, как безжалостные бандиты, прибегая к крайним формам насилия. И это очень часто сходит им с рук.

МНОГОСТРАДАЛЬНАЯ ВОЛГА

Пойдем дальше, например к постройке моста через волгу, которая по плану проходит по территории резервата ЮНЕСКО «Волго-Ахтубинской пойме». На данный момент 28 общественных экологических организаций просят остановить строительство трассы через природный парк, где строительство ведется с прошлого года, несмотря на краснокнижных растений, птиц и животных.

По данным газеты «Коммерсантъ» экологами было отправлено письмо генпрокурору, где было обозначено, что строительство дороги нарушает федеральные законы «О животном мире», «Об охране окружающей среды», «Об особо охраняемых природных территориях». Сейчас на некоторых участках уже «уничтожены жилые гнезда европейского тювика», а также имеются «факты уничтожения экземпляров объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу РФ».

Как утверждают подписанты, областная администрация отказывается строить альтернативный вариант дороги, позволяющий сохранить природный парк. Природоохранные организации и общественники просят генпрокурора «взять под личный контроль рассмотрение обращения и принять меры прокурорского реагирования по приостановлению строительства и привлечению виновных к установленной законодательством ответственности». Также они просят господина Краснова «способствовать рассмотрению альтернативных вариантов строительства».

ЗЕЛЁНЫЙ ПОЯС

Еще один экопростет против рекультивации ООПТ «Битцевского парка» проходит в Москве. Жители выступают в защиту Битцевского леса, так как они уверены, что грядущая реабилитация природного объекта нанесет серьезный ущерб окружающей среде.

Как пишет издание «НИА Экология», - правительство Москвы запланировало на 2022-2024 годы масштабное благоустройство четырех особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Это Битцевский лес, природно-исторический парк «Покровское-Стрешнево», городской лес «Кусково» и запланированный к строительству природный объект «Яуза». На благоустройство выделят свыше 50 миллиардов рублей.

Согласно проектам, благоустройство носит урбанистический характер. В частности, планируется строительство спортивных и досуговых объектов, возведение дорог и освещения. Только на одной из вышеуказанных ООПТ будет проложено свыше ста километров инженерных коммуникаций, размещено триста вольеров для животных и так далее. Все это нарушает природное законодательство и может привести к уничтожению экосистем.

С начала 2022 года одновременно вышли на серию одиночных пикетов защитники леса в новосибирском Академгородке. Также акции протеста случились Верхней Пышме, что рядом с Екатеринбургом. Это, не считая тлеющих в других городах экологических конфликтов, чуть притихших из-за новогодних праздников.

К сожалению, властью на местах до сих пор не учитывается тот факт, что вырубка деревьев остаётся самым большим и сильным раздражителем общества, особенно в период пандемии коронавируса, где единственной отдушиной является прогулка в парке или в лесу для успокоения или восстановления после тяжелой болезни.

Президент поручил создать лесные зоны в городах, а Земельный кодекс категорически против. Создание так называемого пояса «городских лесов» по поручению президента – под угрозой срыва в Алтайском крае, пишет издание «amic.ru».

Вероятно, всё происходит потому, что Росреестр отказывает в регистрации зеленых зон, как территорий с особым статусом – в Земельном кодексе нет понятия «городской лес».

Еще более сложная ситуация сложилась с проектом создания городских лесов Барнаула. «Мы не можем присвоить особый статус 27 гектарам барнаульского леса. Сначала не хватало документов – мы их собрали. Потом Росреестр отказал нам в постановке территории на кадастровый учет. По сей день ведем переговоры на эту тему. Если результата наши запросы не принесут, будем судиться с Росреестром», – сказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Алтайского края Андрей Стрелковский.

Не обошла проблема вырубки лесов и нашу северную столицу. Жители петербургского Зеленогорска собрали более 1500 подписей под заявлением в комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга, требуя спасти от вырубки больше 28 гектаров леса.

Люди забили тревогу в минувшем декабре, когда заметили на выбранном участке леса деревья помечены рыжими «порубочными» метками. Строительство возможно захватит даже территорию Курортного лесопарка.

В обращении горожане просят сохранить деревья, а также изменить функциональное назначение участка. Сейчас эта территория леса предназначена для размещения жилых домов. Они просят дать участку статус парка. Инициативная группа подала иск в Куйбышевский райсуд с требованием признать незаконным бездействие чиновников, которые допускают, что лес будет вырублен.

И ВНОВЬ ФОРОС

В Крыму с прошлого года продолжается скандал из-за уничтожения деревьев в Форосском парке, который заложили больше 100 лет назад. Вырубают и пересаживают реликтовые деревья, при том, что он имеет статус особо охраняемой природной территории. Местные чиновники пообещали, что парк от стройки не пострадает.

На многочисленных митингах протеста жители Фороса кричали о вырубке уникальных деревьев, но Сергей Аксенов называет это «попыткой раскачать ситуацию с помощью экологической повестки». Как бы то ни было, заповедные парки Южного берега превращают в закрытые коттеджные поселки.

Экс-главред русской версии National Geographic Александр Железняк подчёркивает, что этот разрушительный процесс начался ещё при Украине, но при России продолжился с новой силой.

В результате, сразу по завершению строительства оздоровительного комплекса для детей «Ак-Барс» значительная часть территории Форосского парка действительно будет закрыта для туристов и местных для свободного посещения и прогулок. В том числе гарантированно закроют для свободного посещения пляжные карты санатория «Форос». Так называются восемь сравнительно небольших зон для купания между волнорезами.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В конце 2021 года в редакцию «АН» пришло письмо с просьбой о помощи. Защитники Березовой рощи в Екатеринбурге выстроились в живую цепь и не давали бульдозерам и строительной технике вырубить березовую рощу, место прогулок для мам с детьми и единственную парковую зону отдыха для местных жителей.

«За прошедшее время проделана очень большая работа. Мы смогли провести экспертизу, что роща — это лес, в котором растут взрослые деревья 43-70 лет. А не кусты, как нас пытались убедить», — рассказал один из организаторов, местный житель Павел Ковин.

По мнению жителей, застройщик намеренно форсирует работы после заседания Верховного суда, отменившего все предыдущие судебные решения по Березовой роще. Как пишет «Правда.ру»: «господину Мутко, возглавляющему «ДОМ. РФ» подобные прецеденты в послужном списке на пользу не пойдут. А ведь именно государственный оператор, являясь распорядителем участка, оспорил запрет на вырубку Берёзовой рощи. Корпорация подала в Верховный суд жалобу на решение Апелляционного суда».

Теоретически сейчас государственная задача и политика такова, что на каждое сгоревшее или погибшее дерево должно быть посажено новое, а на экологическом саммите в Глазго договорились, что в мире должны высадить один триллион деревьев. Так зачем вырубать настоящий полноценный лес там, где он есть, со своей сформировавшейся экосистемой, чтобы потом высаживать саженцы за государственный счёт в другом месте, за чертой города?

Практически в каждом городе, местные жители борются не против городской власти, а за деревья, парки, аллеи, скверы и леса. А местные администрации и градоначальники ведут себя как «князьки-решалы», которым не важна общая политика государства и мнение людей, живущих в районах вырубки лесов.

Неужели граждане России не имеют свое конституционное право на благоприятную окружающую среду и не вправе его отстаивать? В стране складывается и так непростая, взрывоопасная в социальном плане обстановка, связанная с продолжающимися ограничениями из-за пандемии «Коронавируса», обнищанием широких слоёв населения. В добавок к этому люди уже в штыки воспринимают всяческие потуги застройщиков уничтожать естественные зелёные зоны. Дело доходит до столкновений между местными жителями и нанятыми застройщиками ЧОПами. Властям стоит серьёзно задуматься над тем, что в комплексе все вышеуказанные проблемы могут спровоцировать социальный взрыв, который превзойдёт и недавние казахские события, и белорусские и даже украинский майдан. Чиновникам стоит читать и перечитывать наших классиков. Помнится Александр Пушкин писал: «Страшен русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Поэтому господа внимательно изучайте нашу историю, освежайте свою память, это пойдёт на пользу - всем.