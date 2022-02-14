В число основополагающих принципов Конституции Италии включены охрана окружающей среды, биоразнообразия и экосистем

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14 февраля 2022, 13:17

Фото: Соцсети

В Парламенте одобрили поправки в основной закон страны, теперь защита окружающей среды, биоразнообразия и экосистем включена в число основных принципов Конституции Итальянской Республики, об этом сообщает «il Fatto Quotidiano».

Конституционная поправка была одобрена во втором чтении в Монтеситорио 468 голосами «за», один против и шесть воздержавшихся. Министр Чинголани: «Эпохальный день». Председатель Палаты Фицо: «Четкий сигнал от парламента, который должен стать маяком для настоящего и будущего нашей страны».

Еще одна поправка касается ведения частной деятельности. Ее будут ограничивать в случае, если она вредит здоровью людей и окружающей среде. Закон также определяет программы и средства контроля за бизнесом, который теперь должен быть ориентирован на экологию.

Также, поправки позволят законодательно закрепить правила защиты животных в таких регионах, как Сардиния, Сицилия и Валле д’Аоста и провинциях — Трентино-Альто-Адидже и Фриули-Венеция-Джулия.

Правозащитные экологические организации Greenpeace и WWF: «Теперь граждане хотят конкретных фактов».