Километраж судоходных рек в России сократился в 2 раза за 17 лет

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12 февраля 2022, 18:20

Фото: pixabay.com

Длина судоходных рек в России сократились в 2 раза. Главная проблема, которую нужно решить, – маловодность и малые глубины, об этом сообщает «Еcosphere.press».

Недавняя проверка Счетной палаты показала, что задачи по развитию внутреннего водного транспорта до 2020 года и соответствующий федеральный проект «Внутренние водные пути» оказались невыполненными. Водный транспорт так и не стал серьезным конкурентом для других видов перевозок, а протяженность эксплуатируемой сети внутренних водных путей сократилась с 2005 года в два раза.

Решать проблему собираются при помощи строительства гидроэлектростанций и углубления дна рек.

В Счетной палате провал первого этапа федерального проекта связывают с малой привлекательностью водного транспорта и ухудшением качественных параметров внутренних водных путей. Для борьбы с деградацией судоходных рек и их маловодностью в предложенной стратегии важная роль уделяется дноуглублению и строительству новых гидроузлов.

По мнению многих экспертов, углубление рек и строительство новых гидротехнических сооружений во многих случаях не сможет решить проблему сезонного маловодья рек, но приведет к многочисленным экологическим проблемам в бассейнах рек и конфликтам между пользователями водных ресурсов: энергетиками, рыбаками, транспортниками и другими.