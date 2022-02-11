WWF отказался от продажи NFT из-за их вреда для экологии

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11 февраля 2022, 19:02

Фото: pixabay.com

Всемирный фонд дикой природы (WWF) прекратил продажу коллекции NFT, средства от которой должны были пойти на инициативу по сохранению исчезающих видов животных. Причиной стала критика инициативы со стороны экоактивистов, об этом сообщает издание «In Science».

Еще в октябре Всемирный фонд дикой природы решил выпустить собственную коллекцию NFT с изображениями вымирающих видов. Токенов с изображением исчезающего животного было выпущено столько, сколько особей этого вида осталось в мире. Например, WWF выставил на продажу 22 NFT с изображением калифорнийской морской свиньи. Средства от продажи токенов фонд планировал потратить на просвещение и повышение осведомленности людей об исчезающих видах животных.

«Мы благодарим всех, кто поддержал нашу инициативу по сохранению исчезающих видов животных, купив наши NFT. Однако 4 февраля мы договорились с нашими партнерами о завершении проекта. Мы понимаем, что вокруг NFT развернуто огромное количество споров и обсуждений. Нам предстоит еще многое узнать об этом новом рынке, поэтому сейчас мы должны оценить влияние проекта на экологию и подумать, каким образом нам лучше использовать инновации без ущерба для природы», — сообщили в WWF.