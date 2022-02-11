Вековые сосны в Санкт-Петербурге находятся под угрозой уничтожения

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11 февраля 2022, 18:17

Фото: pixabay.com

Жители петербургского Зеленогорска собрали более 1500 подписей под заявлением в комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга, требуя спасти от вырубки больше 28 гектаров леса. Об этом сообщает ТК «ЭкоПротесты Россия».

Ещё в прошлом году городские власти разрешили Фонду поддержки социальных инициатив «Газпрома» построить в лесной зоне Зеленогорска школу-пансионат на 2000 мест. Жители категорически против. В Зеленогорске и не только люди используют лес как место отдыха, катаются на лыжах зимой, а осенью собирают грибы и просто отдыхают.

Жители забили тревогу в минувшем декабре, когда заметили на выбранном участке леса деревья помечены рыжими «порубочными» метками. Строительство возможно захватит даже территорию Курортного лесопарка.

В обращении горожане просят сохранить деревья, а также изменить функциональное назначение участка. Сейчас эта территория леса предназначена для размещения жилых домов. Они просят дать участку статус парка. Инициативная группа подала иск в Куйбышевский райсуд с требованием признать незаконным бездействие чиновников, которые допускают, что лес будет вырублен.

Пока не очень понятно, как предотвратить вырубку леса в Курортном районе Санкт-Петербурга, людей не хотят слышать и слушать.