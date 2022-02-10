В Красноярском крае выявили бесконтрольный выброс загрязняющих веществ в атмосферу

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10 февраля 2022, 15:09

Фото: pixabay.com

Росприроднадзор в 2021 году выявил на территории Красноярского края более 300 нарушений природоохранного законодательства в области атмосферного воздуха, что является самым высоким показателем среди регионов России. В числе самых распространенных нарушений превышение нормативов по выбросам загрязняющих веществ, их бесконтрольный выброс, сообщает ТАСС.

Глава ведомства Светлана Радионова поведала, что в Росприроднадзор за прошлый год поступило более 400 обращений граждан с жалобами на качество атмосферного воздуха, из них по Красноярску - 285 и 55 - по Норильску. В результате проверок было выявлено 603 нарушения из них больше половины – 325 случаев связано с выбросами в атмосферу.

Радионова также сообщила, что в Минусинске выявили превышение ПДК бензапирена до 54 раз.

Красноярский край занимает первое место среди регионов России по количеству выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из стационарных источников. Кроме того, на долю региона приходится порядка 15% таких выбросов в атмосферу в целом по стране, из них 10% — это выбросы предприятий в Норильске.

Режим НМУ или «черного неба» действует в Красноярске до 12 февраля и введен уже в четвертый раз с начала 2022 года. В 2021 году он вводился 15 раз.