В Египте нашли древние школьные «тетрадки» которым около двух тысяч лет

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9 февраля 2022, 14:38

Фото: Строительный комплекс с лестницами и сводами после снятия нескольких слоев, uni-tuebingen.de

В городе Атрибис археологи обнаружили более 18 000 черепков, которые документируют жизнь в Древнем Египте.

Их использовали вместо бумаги, писали на них чернилами и тростниковой палочкой, об этом сообщает «uni-tuebingen.de».

На черепках записаны списки покупок, вещей, имен. Часть из них — это школьные тетради с арифметическими примерами, алфавитом, грамматическими заданиями, детскими рисунками и даже школьными наказаниями.

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Исследовать «тетрадей» поможет ученым получить представление о том, как жили древние египтяне.

По масштабам находка сопоставима с обнаружением черепков в Дейр-эль-Медине — городе ремесленников, работавших над созданием храмов Долины царей.

Цель раскопок состояла в том, чтобы обнаружить большой храм, построенный Птолемеем XII, отцом знаменитой Клеопатры VII. Этот проект в настоящее время завершен, и храм открыт для посетителей. Святилище было построено около 2000 лет назад для богини льва Репит и ее супруги Мин и было преобразовано в женский монастырь после того, как языческие культы были запрещены в 380 году нашей эры. С весны 2018 года к западу от храма ведутся раскопки в другом святилище, и команда наткнулась на многочисленные остраки (глиняные черепки – «АН») в обломках. Раскопки продолжаются.

Фото: Квитанция на хлеб в демотике. Буханки распределяются кратными 5 (часто 5, иногда 10 или 20). Многие из покупателей - женщины. (Поздний птолемеевский или ранний римский период), uni-tuebingen.de