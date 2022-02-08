Изменение климата и загрязнения меняют запах снега

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8 февраля 2022, 15:26

Фото: pixabay.com

В отличие от весны, лета и осени, которые имеют ярко выраженные ароматы (цветущие цветы, пляжи, опадающие листья), нынешний сезон отмечен ароматом пустоты. Ничего не растёт. Ничто не умирает. Это своего рода обонятельная пауза. Но у снега есть запах, и исследователи говорят, что этот запах зависит от того, что находится в земле и воздухе, сообщает The Washington Post.

Йохан Лундстрем, профессор клинической неврологии, который называет себя «исследователем запахов» в Центре химических чувств Монелла в Филадельфии, сказал, что, поскольку запах снега отражает примеси в воздухе, снежинки в Висконсине пахнут иначе, чем снег в Осло или в других в городах. Снег, особенно его верхний слой, улавливает ароматы в основном из воздуха, сказал Лундстрем. С течением времени снег поглощает всё больше этих запаховых соединений, усиливая запах.

Дом исследователя Лундстрема в Бюрстраске находится примерно в 60 милях от Полярного круга. Он говорит, что снег там пахнет «чрезвычайно чистым». Его запах становится сильнее, поскольку и атмосфера, и земля становятся теплее, говорят исследователи. Но стоит чуть-чуть отъехать и снег имеет другой запах. Например, в городе будет чувствоваться выхлоп от транспортных средств или резина от шин.

Изменение климата влияет на то, как пахнет снег, сказала Париса А. Ария, химик и заведующая кафедрой атмосферных и океанических наук в Университете Макгилла. По мере того, как земля и воздух становятся теплее, это стимулирует циркуляцию — и интенсивность — молекул запаха.

Изменение климата также влияет на количество снега, которое получают Соединенные Штаты. На национальном уровне смежные Соединенные Штаты потеплели на 1,7 градуса с периода 1901-1930 годов, когда климатические нормы были впервые рассчитаны, по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований. Это означает, что он становится более влажным, но не более снежным, причем на 80 процентах метеостанций наблюдается снижение снега, согласно анализу Агентства по охране окружающей среды.

В 2017 году она помогла провести исследование, посвященное тому, как снег поглощает загрязнение от выхлопных газов бензиновых двигателей, которое затем может загрязнять воду и почву на земле по мере ее таяния.

То, что находится на земле, втягивается в воздух, поэтому загрязненная область может содержать больше следов металлов в снегу, а в сельскохозяйственном районе может быть больше азота (из удобрений), сказал Ария. Как только снег тает, часть этого загрязнения выбрасывается в почву, водоснабжение и обратно в атмосферу. И цикл начинается снова.

«Было высказано предположение, что повышение температуры увеличивает токсичность некоторых загрязняющих веществ и улучшает скорость химических реакций и процессов деградации», - сказал Ария.

Причина, по которой люди часто говорят, что они могут «чувствовать запах приближающегося снега», похожа на различия в воздухе, когда летом наступает гроза, сказал Лундстрем. Воздух чувствует себя немного теплее и становится более влажным, что лучше переносит запах, и происходит изменение барометрического давления.