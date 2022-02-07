В Азовском и Черном морях выявлены новые районы радиационного загрязнения

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7 февраля 2022, 15:38

Фото: Соцсети

Ученые Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) РАН выявили в прибрежных водах Черного и Азовского морей зоны, где повысилась концентрация радиоактивного стронция-90, период полураспада которого составляет порядка 30 лет. Данные получены в 2021 году во время рейсов научно-исследовательского судна «Профессор Водяницкий» и сухопутных экспедиций, сообщает «Российская газета».

Руководитель отдела радиационной и химической биологии, ведущий научный сотрудник ФИЦ ИнБЮМ РАН Наталья Мирзоева предположила, что это может быть связано с перекрытием Северо-Крымского канала.

В Азовском море это акватория залива Сиваш, в Черном море - кутовая часть Каркинитского залива, где концентрация стронция-90 в морской воде в 180 раз превысила уровень, который был до аварии на Чернобыльской АЭС.

Ученые установили, что радионуклиды, попавшие в окружающую среду при аварии в 1986-м, продолжают поступать с водами Днепра в Азово-Черноморский бассейн.

Когда работал Северо-Крымский канал, мы периодически фиксировали превышение доаварийного уровня цезия-137 и стронция-90 в районе Керчи, которая была основным потребителем днепровской воды, а также в северо-западной части полуострова, в Каркинитском заливе, - говорит Наталья Мирзоева. - Сейчас днепровская вода подтапливает территорию Херсонщины, мы видим сообщения об этом в СМИ. Загрязнители, вероятно, попадают в грунтовые воды и оттуда в Азовское море. Но точных данных у нас нет, мы не можем попасть на эти территории и исследовать их.

Это может быть связано с тем, что с 2010 года на ЧАЭС начали осушать водоем-охладитель, стоявший на пути радиоактивных веществ при аварии. Вода из него сбрасывается в Припять и каскад днепровских водохранилищ, а затем попадает в Черное море.