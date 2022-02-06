Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировали на севере Сахалина

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6 февраля 2022, 12:55

Фото: pixabay.com

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло утром 6 февраля. Эпицентр находился в 32 км восточнее села Вал Ногликского района на глубине 17 километров, сообщают в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

По информации ГУ МЧС по Сахалинской области землетрясение ощутили жители Охи, Ноглик и сел Восточное, Тунгор, Эхаби, Вал. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщает Интерфакс.

В 8:42 по сахалинскому времени (0:42 мск) в том же районе зарегистрирован афтершок магнитудой 3,2 на глубине 8 км.

Спасатели проводят осмотр зданий и сооружений на повреждения.