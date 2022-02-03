Белые медведи активно мигрируют из США в Россию

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3 февраля 2022, 14:38

Фото: pixabay.com

Пользователи социальной сети Twitter ярко отреагировали на заметку газеты The Telegraph о миграции белых медведей. К массовой миграции животных привело таяние льдов в северных регионах США. В публикации говорилось об изменениях климата и что это вынудило исконных обитателей Аляски – полярных медведей – перебираться из США в Россию, сообщает Центр ФОБОС.

Многие из ответивших в соцсетях посетовали на недостаточные усилия человечества по борьбе с глобальным потеплением, из-за которого животные меняют место обитания. Однако нашлись и те, кто в шутку поддержал выбор медведей. «Если Америку продолжат рушить катастрофы, мы скоро можем к ним присоединиться», – написали в комментариях. «Даже белые медведи бегут в Россию», – заявил репортер CNBC Фил ЛеБо, поделившийся записью. «Готов поспорить, многие американцы мечтают сделать то же самое», – задумался пользователь. «Они знают что-то, чего не знаем мы», – добавил пользователь, живущий в Аляске.

«Тут можно было бы придумать много смешных шуток, но новость-то вообще не смешная», – подытожили в комментариях.

Согласно подсчётам учёных, популяция мишек в море Бофорта сократилась больше чем на треть – из полутора тысяч особей здесь осталось всего 900. А вот в соседнем Чукотском море количество белых медведей наоборот выросло и на сегодняшний день составляет порядка 3000 особей.

При этом, популяция медведей на российском острове Врангеля увеличилась до 747 особей в 2020 году. Пять лет назад здесь насчитывалось только 589 особей.

В Чукотском море для полярных медведей пока раздолье. Рыбы и тюленей хватает на всех. Зоологи утверждают, что обитающие здесь животные не только выглядят крупнее, но и активно размножаются.

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