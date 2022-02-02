Ученые считают, что подземные воды в Сахаре находятся на глубине 75 метров

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2 февраля 2022, 14:11

Фото: pixabay.com

Возникновение пустынь связано с неравномерным распределением тепла и влаги. Из-за сложных климатических условий, а также политической обстановки в некоторых областях, исследование пустынь связано с многочисленными трудностями, сообщает https://kipmu.ru. Пустыни принадлежат к природным зонам, а также является одним из 6 главных биомов, помимо тундры, степи, тропических, хвойных и листопадных лесов.

У ученых и геологов большой интерес вызывает толщина песчаных слоев в пустыне, а также то, что находится под их массивом.

Толщина песка в пустыне – величина непостоянная, которая меняется территориально, а также под воздействием различных факторов. Измерить ее достаточно проблематично. Также стоит помнить о перемещении песчаных дюн со скоростью от 6 до 10 метров в год.

Например, средняя толщина песка в Сахаре – 150 метров, а дюны в пустыне Намиб могут достигать 400 метров в высоту.

Известно, что под Сахарой располагаются полезные ископаемые в виде нефти и природного газа – их добычей занимаются в Ливии, Алжире. Также под пустыней расположены существенные запасы пресной воды. Считается, что подземные воды находятся на глубине около 75 м.

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