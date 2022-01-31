Древовидные маргаритки и дронтово дерево, считаются самыми редкими деревьями в природе

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

31 января 2022, 15:14

Фото: pixabay.com

На острове Святой Елены растет несколько видов капустных деревьев, или древовидных маргариток. Это остатки эндемичных лесов, некогда покрывавших остров. Самые редкие деревья представлены несколькими экземплярами. К их уничтожению, как и к другой растительности, оказались причастными козы. Завезенные в 1513 году, они совместно с человеком превратили остров в почти безжизненную пустошь. Пропали густые леса, не стало пышной растительности. Сообщает журнал «Вокруг света».

Примерно такая же участь постигла дронтово дерево, которое ещё двадцать лет назад считалось самым редким растением, его также называют дерево додо, произрастающее на Маврикии. В 1973 году было известно лишь 13 экземпляров, все возрастом более 300 лет. Плоды додо могли прорастать, только пройдя через пищеварительный тракт дронта — гигантского нелетающего голубя.

В XVII веке дронта истребили, и сеянцы дронтова дерева перестали появляться. В конце ХХ столетия его удалось размножить путем принудительного скармливания плодов индейкам.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости