В ледниках заморожено больше воды, чем считалось ранее

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30 января 2022, 17:01

Фото: Соцсети

Мировые объёмы льда – важный параметр при построении климатических моделей, однако при расчётах не учитывался фактор, значительный для площадей с географическими масштабами, таких как Антарктида или Гренландия, – говорится в исследовании гляциологов Вашингтонского университета «Сambridge.org».

Учёные обратили внимание на способность льда сжиматься. Совсем чуть-чуть, так что при расчёте небольших объёмов этот фактор не имеет значения. Однако площадь антарктического ледяного щита составляет 14 млн км². Объём – 26,5 млн км³. Ледник сжимается под действием гравитации (собственная масса плюс атмосферное давление), сообщает ТК «Ресайкл».

К этому добавляется термическое сжатие более холодных слоёв льда ближе к поверхности. Соответственно, при таянии он высвободит больше воды, чем считалось ранее. Если эту «лишнюю» воду отдельно заморозить, то мы получим целый неучтённый ледник, – говорят учёные.

В среднем по всему антарктическому ледяному щиту поверхность ниже на 0,7 метра (при максимуме 11,3 м), что составляет 30 200 гигатонн дополнительного льда. В Гренландии поверхность ледяного покрова опускается в среднем на 0,8 метра (максимум — 5,8 м), что составляет 3000 гигатонн льда, – написано в исследовании.

Автор работы Брэд Липовски говорит, что новые результаты не ухудшают значительно прогнозов по повышению уровня океана; они добавляют лишь 20 см к нынешнему прогнозу в 80 метров – при полном таянии всех ледников планеты. Значимость своего открытия он видит в более точных расчётах при мониторинге состояния ледников.

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