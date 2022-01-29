Исследование: Ученые выяснили, о чем говорят рыбы

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29 января 2022, 20:09

Фото: pixabay.com

Под волнами происходит очень много разговоров. Новое исследование показывает, что рыбы гораздо чаще общаются со звуком, чем принято считать, и некоторые рыбы делают это в течение по крайней мере 155 миллионов лет, говорится в новом исследовании учёных университета Корнелла, США.

На сайте «phys.org» рассмотрели ветвь рыб, называемую лучепёрыми рыбами. Это позвоночные (имеющие позвоночник), составляющие 99% известных в мире видов рыб.

Ученые обнаружили 175 семейств, которые содержат две трети видов рыб, которые общаются или могут общаться со звуком. Изучая генеалогическое древо рыб, авторы исследования обнаружили, что звук настолько важен, что он эволюционировал по крайней мере 33 раза в течение миллионов лет.

Ученые использовали три источника информации: существующие записи и научные работы, описывающие звуки рыб; известная анатомия рыб — есть ли у них правильные инструменты для создания звуков, такие как определенные кости, воздушный пузырь и специфические для звука мышцы; и ссылки в литературе 19-го века до того, как были изобретены подводные микрофоны.

Так, о чем же говорят рыбы? В значительной степени о том же, о чем все говорят и люди, и животные — секс и еда.

Исследователи считают, что рыбы либо пытаются привлечь партнера, либо защитить источник пищи или территорию, либо сообщить другим, где они находятся. Даже некоторые из общих названий рыб основаны на звуках, которые они издают, таких как хрюканье, кваканье, свиная рыба, писк сома или трубачи.

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